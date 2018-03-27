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  • В Кемерово чиновник обвинил потерявшего пятерых при пожаре в «пиаре на горе»

В Кемерово чиновник обвинил потерявшего пятерых при пожаре в «пиаре на горе»

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Митинг в Кемерово.

ФОТО: DMITRY SEREBRYAKOV/AFP

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил мужчину, потерявшего семью в пожаре, в «пиаре на горе», сообщает Deita.ru.

Во время митинга в Кемерове к народу, собравшемуся, чтобы призвать чиновников к ответу за трагедию, вышел вице-губернатор Сергей Цивилев, который попытался успокоить жителей города

«Правды, правды! Там погибло больше людей! Уйдите в отставку! Почему нет губернатора?» — скандировала толпа.

Не дождавшись каких-либо вразумительных ответов от представителя власти, слово взяли сами участники митинга, высказываясь в микрофон. Так, на трибуну к чиновнику прорвался Игорь Востриков, у которого в пожаре погибли сестра, жена и трое малолетних детей.

«К народу относятся как к скоту», — высказался обезумевший от горя кемеровчанин. Но вместо сочувствия, получил поражающий своим цинизмом ответ от стоящего рядом чиновника: «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?»

«На каком горе? У меня семья погибла — сестра Алена, жена Елена и трое моих детишек: семь, пять и два года», — перечислил Игорь Востриков застывшему на месте вице-губернатору. 

По последним данным, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека. Многие из них — дети. В Следственном комитете России подтвердили гибель 64 человек в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня". Люди предполагают, что число погибших значительно больше.

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