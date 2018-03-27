В Кемерово чиновник обвинил потерявшего пятерых при пожаре в «пиаре на горе»

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил мужчину, потерявшего семью в пожаре, в «пиаре на горе», сообщает Deita.ru.
Во время митинга в Кемерове к народу, собравшемуся, чтобы призвать чиновников к ответу за трагедию, вышел вице-губернатор Сергей Цивилев, который попытался успокоить жителей города
«Правды, правды! Там погибло больше людей! Уйдите в отставку! Почему нет губернатора?» — скандировала толпа.
Не дождавшись каких-либо вразумительных ответов от представителя власти, слово взяли сами участники митинга, высказываясь в микрофон. Так, на трибуну к чиновнику прорвался Игорь Востриков, у которого в пожаре погибли сестра, жена и трое малолетних детей.
«К народу относятся как к скоту», — высказался обезумевший от горя кемеровчанин. Но вместо сочувствия, получил поражающий своим цинизмом ответ от стоящего рядом чиновника: «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?»
«На каком горе? У меня семья погибла — сестра Алена, жена Елена и трое моих детишек: семь, пять и два года», — перечислил Игорь Востриков застывшему на месте вице-губернатору.
По последним данным, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека. Многие из них — дети. В Следственном комитете России подтвердили гибель 64 человек в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня". Люди предполагают, что число погибших значительно больше.