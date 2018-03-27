В Кемерово чиновник обвинил потерявшего пятерых при пожаре в «пиаре на горе»

Во время митинга в Кемерове к народу, собравшемуся, чтобы призвать чиновников к ответу за трагедию, вышел вице-губернатор Сергей Цивилев, который попытался успокоить жителей города

«Правды, правды! Там погибло больше людей! Уйдите в отставку! Почему нет губернатора?» — скандировала толпа.

Не дождавшись каких-либо вразумительных ответов от представителя власти, слово взяли сами участники митинга, высказываясь в микрофон. Так, на трибуну к чиновнику прорвался Игорь Востриков, у которого в пожаре погибли сестра, жена и трое малолетних детей.

«К народу относятся как к скоту», — высказался обезумевший от горя кемеровчанин. Но вместо сочувствия, получил поражающий своим цинизмом ответ от стоящего рядом чиновника: «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?»

«На каком горе? У меня семья погибла — сестра Алена, жена Елена и трое моих детишек: семь, пять и два года», — перечислил Игорь Востриков застывшему на месте вице-губернатору.