Swedbank: хорошее положение в экономике Эстонии омрачается напряженностью на рынке труда

Экспорт имеет хорошие перспективы для роста

Хотя перспективы потребности в импорте у торговых партнеров Эстонии позволяют сейчас прогнозировать на этот и следующий год небольшое ослабление внешнего спроса, он останется достаточно сильным, что открывает перед нашими предприятиями хорошие экспортные возможности.

Низкие ставки по кредитам по-прежнему способствуют инвестированию

Чувство уверенности у предприятий остается на высоком уровне. При росте спроса объём неиспользованного капитала снизился, и это заставляет предприятия больше инвестировать. Рыночные процентные ставки хотя и будут постепенно повышаться, но, как минимум, в ближайшее время они сохранятся на достаточно низком уровне, и будут способствовать инвестированию. Влияние денег ЕС в инвестициях госсектора растет. Рост инвестиций в корпоративном секторе и в госсекторе в этом году хотя и должен замедлиться, но их уровень по отношению к ВВП повысится.

Рост цен немного замедлится

По нашим прогнозам, рост потребительских цен замедлится в этом году до 3 процентов. Замедление повышения цен вызвано ослаблением внешнего ценового давления. Темпы роста цен на сырую нефть и на прочее сырьё должны в этом году понизиться. Наибольший вклад в инфляцию вносит подорожание продуктов питания, а также алкоголя и табака.

Дефицит рабочей силы по-прежнему будет поддерживать быстрый рост зарплат

Сильный экономический рост способствует росту занятости и низкому уровню безработицы, хотя реформа трудоспособности увеличивает число людей с пониженной трудоспособностью, ищущих работу. Быстрый рост зарплат, по-видимому, продолжится и в этом году, поскольку предложение рабочей силы не может идти в ногу со спросом на нее. Число вакансий сейчас самое большое с момента последнего экономического кризиса. В связи с ростом доли зарплаты, не облагаемой подоходным налогом, увеличится используемый дохода работников, что положительно скажется на частном потреблении. Упомянутое налоговое изменение должно несколько снизить ожидания в части роста зарплаты. Мы прогнозируем на этот год примерно 6-процентный рост зарплат.

Эстонская экономика в ближайшее время будет уверенно стоять на ногах, но необходимо считаться с рисками

В ближайшее время экономика Эстонии сохранит сбалансированность и устойчивость. Сильный спрос и умеренный рост цен будут способствовать повышению прибыли предприятий. Но все большее беспокойство вызывает напряжённость на рынке труда Эстонии. Она сопровождается быстрым ростом расходов на рабочую силу, что тормозит процесс повышения ценовой конкурентоспособности предприятий. Уровень накоплений домохозяйств высокий, а их бюджет почти сбалансирован, но картина по отдельным домохозяйствам неравномерная.

Государственные финансы в ближайшие годы будут выглядеть относительно неплохо – дефицит бюджета и долг в госсекторе невелики. Экономика сейчас не нуждается в дополнительном стимулировании со стороны государства. Сейчас – хороший момент для усиления государственных финансов, в том числе – для наращивания резервов.