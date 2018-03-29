Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Вену за 23 евро!
29 марта 2018 г., 10:32
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и flynous.com.
Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 402 евро
Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 498 евро
Туда-обратно из Таллинна в Испанию начиная с 73 евро
Туда-обратно из Таллинна в Вену начиная с 23 евро
Туда-обратно из Риги в Колумбию начиная с 527 евро
Туда-обратно из Скандинавии или Португалии в Канаду начиная с 244 евро