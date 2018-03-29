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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Вену за 23 евро!

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Вена.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и   flynous.com.

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 402 евро

Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 498 евро

Туда-обратно из Таллинна в Испанию начиная с 73 евро

Туда-обратно из Таллинна в Вену начиная с 23 евро

Туда-обратно из Риги в Колумбию начиная с 527 евро

Туда-обратно из Скандинавии или Португалии в Канаду начиная с 244 евро

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