ФОТО: Telia

Разработанная в Эстонии платформа для мобильных платежей mTasku быстрыми темпами набирает популярность: на прошлой неделе сумма платежей, сделанных с помощью mTasku, превысила миллион евро, пишет техноблог Digitark.

Первый тестовый платеж с помощью mTasku был совершен 11 ноября 2016 года. На сегодняшний момент количество платежей превысило 400 000, а 18 марта общая сумма сделок через эту платформу мобильных платежей достигла миллиона евро.

«В Эстонии уже 16 000 пользователей mTasku, их количество ежедневно растет. Судя по всему, преодоление следующего «миллионного рубежа» суммы сделок с помощью нашего мобильного приложения – это вопрос нескольких месяцев. Недавно mTasku внедрили в Tallinna Kaubamaja и во всех магазинах Selver по всей Эстонии, благодаря чему заметно выросла и база пользователей платежного решения, и общая сумма мобильных платежей», – сказал директор подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна.

Демонстрация mTasku на TEDx Lasnamäe ФОТО: Digitark

mTasku позволяет осуществлять карточные платежи с помощью смартфона, то есть без использования банковской карты, а также «хранить» в нем ряд карточек клиентов.