Вейонис: на встрече с Трампом будет принята декларация в поддержку безопасности Балтии
29 марта 2018 г., 12:23
Во время встречи президентов стран Балтии с президентом США Дональдом Трампом будет принята декларация в поддержку укрепления безопасности стран Балтии, сказал президент Латвии Раймонд Вейонис в интервью Латвийскому телевидению.
Основными темами встречи будут усиление сотрудничества в сфере безопасности, развитие экономических связей, сотрудничество в области образования и другие вопросы.
По словам Вейониса, во время встречи планируется принять декларацию с мощным политическим посланием в знак поддержки безопасности и независимости Балтии.
Встреча президентов стран Балтии с Трампом состоится 3 апреля в Вашингтоне.