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Вейонис: на встрече с Трампом будет принята декларация в поддержку безопасности Балтии

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Дональд Трамп.

ФОТО: SIPA/SCANPIX

Во время встречи президентов стран Балтии с президентом США Дональдом Трампом будет принята декларация в поддержку укрепления безопасности стран Балтии, сказал президент Латвии Раймонд Вейонис в интервью Латвийскому телевидению.

Основными темами встречи будут усиление сотрудничества в сфере безопасности, развитие экономических связей, сотрудничество в области образования и другие вопросы.

По словам Вейониса, во время встречи планируется принять декларацию с мощным политическим посланием в знак поддержки безопасности и независимости Балтии.

Встреча президентов стран Балтии с Трампом состоится 3 апреля в Вашингтоне.

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