Знаменосец олимпийцев Казахстана дисквалифицирован на четыре года за мельдоний
29 марта 2018 г., 16:00
Четыре казахстанских спортсмена дисквалифицированы за использование допинга.
На четыре года за положительные тесты в 2018 году дисквалифицированы 33-летний лыжник Ердос Ахмадиев (мельдоний), 23-летняя гребчиха Софья Емельянова (оралтуринабол), 22-летняя тяжелоатлетка Гульназ Шамиева (сибутрамин и тестостерон).
Ахмадиев был знаменосцем сборной Казахстана на Олимпиаде-2014 в Сочи.
27-летняя биатлонистка Анна Кистанова сдала положительный тест на мочегонный препарат на чемпионате Казахстана по лыжероллерам в сентябре 2017 года и дисквалифицирована на два года, сообщают Vesti.kz.