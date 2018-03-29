Знаменосец олимпийцев Казахстана дисквалифицирован на четыре года за мельдоний

На четыре года за положительные тесты в 2018 году дисквалифицированы 33-летний лыжник Ердос Ахмадиев (мельдоний), 23-летняя гребчиха Софья Емельянова (оралтуринабол), 22-летняя тяжелоатлетка Гульназ Шамиева (сибутрамин и тестостерон).

Ахмадиев был знаменосцем сборной Казахстана на Олимпиаде-2014 в Сочи.