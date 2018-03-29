четверг, 29 марта 2018 г.
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  • Знаменосец олимпийцев Казахстана дисквалифицирован на четыре года за мельдоний

Знаменосец олимпийцев Казахстана дисквалифицирован на четыре года за мельдоний

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ФОТО: Scanpix

Четыре казахстанских спортсмена дисквалифицированы за использование допинга.

На четыре года за положительные тесты в 2018 году дисквалифицированы 33-летний лыжник Ердос Ахмадиев (мельдоний), 23-летняя гребчиха Софья Емельянова (оралтуринабол), 22-летняя тяжелоатлетка Гульназ Шамиева (сибутрамин и тестостерон).

Ахмадиев был знаменосцем сборной Казахстана на Олимпиаде-2014 в Сочи.

27-летняя биатлонистка Анна Кистанова сдала положительный тест на мочегонный препарат на чемпионате Казахстана по лыжероллерам в сентябре 2017 года и дисквалифицирована на два года, сообщают Vesti.kz.

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