В Кемеровской области загорелся автобус с детьми

В Кемеровской области загорелся перевозивший детей автобус. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«В 13:44 поступил сигнал, район Топкинский. Произошло возгорание в моторном отсеке. В автобусе находились 13 человек, в том числе двое взрослых. Все были выведены на улицу», — отметили в ведомстве. Возгорание ликвидировали до прибытия спасателей.
«РИА Новости» уточняет, что в микроавтобусе ехала детская баскетбольная команда из Ханты-Мансийска в составе 11 человек. С ними были один сопровождающий и водитель.
Спортсменов забрал с трассы другой автобус, они направились в новосибирский аэропорт Толмачево, чтобы вылететь оттуда домой.
Напомним, 25 марта в Кемеровской области загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Жертвами, по последним данным, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.