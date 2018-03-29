В Кемеровской области загорелся автобус с детьми

«В 13:44 поступил сигнал, район Топкинский. Произошло возгорание в моторном отсеке. В автобусе находились 13 человек, в том числе двое взрослых. Все были выведены на улицу», — отметили в ведомстве. Возгорание ликвидировали до прибытия спасателей.

«РИА Новости» уточняет, что в микроавтобусе ехала детская баскетбольная команда из Ханты-Мансийска в составе 11 человек. С ними были один сопровождающий и водитель.

Спортсменов забрал с трассы другой автобус, они направились в новосибирский аэропорт Толмачево, чтобы вылететь оттуда домой.