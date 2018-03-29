четверг, 29 марта 2018 г.
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В Кемеровской области загорелся автобус с детьми

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

В Кемеровской области загорелся перевозивший детей автобус. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В 13:44 поступил сигнал, район Топкинский. Произошло возгорание в моторном отсеке. В автобусе находились 13 человек, в том числе двое взрослых. Все были выведены на улицу», — отметили в ведомстве. Возгорание ликвидировали до прибытия спасателей.

«РИА Новости» уточняет, что в микроавтобусе ехала детская баскетбольная команда из Ханты-Мансийска в составе 11 человек. С ними были один сопровождающий и водитель.

Спортсменов забрал с трассы другой автобус, они направились в новосибирский аэропорт Толмачево, чтобы вылететь оттуда домой.

Напомним, 25 марта в Кемеровской области загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Жертвами, по последним данным, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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