понедельник, 2 апреля 2018 г.
"Сегодняшняя справедливая и безопасная Эстония — лучший ответ инициаторам мартовской депортации" Таави Аас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: установленный спасателями дымовой датчик помог избежать трагических последствий

Фото: установленный спасателями дымовой датчик помог избежать трагических последствий

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В воскресенье, 1 апреля, в 21.38 в Тарту в одной из квартир дома на бульваре Таара загорелась стоявшая рядом с плитой мебель, передает Tartu Postimees.

На пожар среагировал дымовой датчик, который спасатели в ходе посещений домов установили в декабре. Когда спасатели прибыли на место, горящую квартиру уже покинул пожилой мужчина, который был передан скорой помощи.

Спасатели потушили пожар за 15 минут. Причина возгорания выясняется.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ