Фото: установленный спасателями дымовой датчик помог избежать трагических последствий
2 апреля 2018 г., 12:49
В воскресенье, 1 апреля, в 21.38 в Тарту в одной из квартир дома на бульваре Таара загорелась стоявшая рядом с плитой мебель, передает Tartu Postimees.
На пожар среагировал дымовой датчик, который спасатели в ходе посещений домов установили в декабре. Когда спасатели прибыли на место, горящую квартиру уже покинул пожилой мужчина, который был передан скорой помощи.
Спасатели потушили пожар за 15 минут. Причина возгорания выясняется.