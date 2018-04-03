Годовщина теракта в метро Петербурга: установлена вся цепочка - от заказчика до исполнителей

"Удалось установить всю цепочку лиц, причастных к этому преступлению, включая заказчика, организатора и исполнителей. Этот террористический акт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

По ее словам, в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 11 человек, все они содержатся под стражей.

"Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители теракта не были знакомы между собой и поддерживали связь с помощью современных средств коммуникации", - сказала Петренко.

Она отметила, что "именно тщательный анализ так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи, позволили в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы".

3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

Фигуранты дела

Как сообщалось ранее, в Петербурге под стражу были заключены задержанные в квартире на Товарищеском проспекте Дилмурод Муидинов, Сейфулла Хакимов, Бахрам Ергашев, Мухамадюсуф Мирзаалимов и Ибрагимжон Эрматов и Азамжон Махмудов.

В Москве были отправлены под арест братья Акрам и Аброр Азимовы. Последнего следствие считает организатором теракта, а его старший брат якобы взял деньги на совершение преступления в Турции у активного участника международной террористической организации.

Также были заключены под стражу сотрудники кафе "Лесное" в поселке Лесной городок Одинцовского района Подмосковья Шохиста Каримова и Содик Ортиков, которые свою вину категорически отрицают.

Проживавшие в Санкт-Петербурге фигуранты были этапированы и помещены под стражу в столице. Всем арестованным, по информации суда, было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти и незаконном обороте взрывчатых веществ.