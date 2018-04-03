Почему жители Эстонии предпочитают инвестировать в недвижимость?

Из жителей, способных откладывать деньги, 62% оценили инвестирование в недвижимость как лучшее вложение свободных средств. Просто держать деньги в банке предпочитают 27% людей. Покупку акций считают выгодным и безопасным делом 19%, накопление в пенсионной системе - 17% и вложение денег в фонды - 14% жителей, которые в состоянии откладывать деньги.

«За последние пять лет резко увеличилась доля людей, предпочитающих инвестировать именно в недвижимость и в пенсионную систему. Вложение свободных денег в краудфандинговые платформы, в кредитно-сберегательные общества или в криптовалюту предпочитают по-прежнему немногие», – комментирует результаты исследования руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

Для обеспечения экономического благосостояния люди рассматривают в качестве инвестиции, прежде всего, свое жилье, а не дополнительную недвижимость, участок земли и прочее имущество. Лишь каждый десятый житель, участвовавший в исследовании, за последние десять лет инвестировал в недвижимость, которая не является его жилищем. В предстоящие пять лет каждый пятый житель планирует купить недвижимость в дополнение к своему нынешнему жилью.

«Если пять лет назад желающие инвестировать в недвижимость в большинстве своем были пассивны и ничего не делали для реализации своих намерений, то сегодня уже предпринимаются конкретные шаги для выполнения этих планов. Для этого люди ищут подходящие предложения недвижимости, копят деньги для взносов по кредиту или ищут подходящего кредитора. В качестве мотиватора для людей служит прежний опыт инвестирования в недвижимость и наличие сбережений», – говорит Кати Воометс.

Несмотря на то, что все чаще недвижимость подается как лучшее средство для обеспечения будущего, люди не готовы в случае финансовых трудностей эту недвижимость продавать.

Среди всех участников исследования 59% считают себя способными ограничивать текущее потребление и откладывать деньги на будущее. Возможность откладывать отсутствовала у 29% ответивших на вопросы, а 11% не желают экономить и не думают о будущем. Недвижимостью владели 85% участников исследования.