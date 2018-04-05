СМИ узнали о намерении Трампа вывести войска из Сирии в ближайшие полгода

"Трамп пока не отдал официальный приказ о выводе 2 тыс. американских военных, находящихся в Сирии, не представил официальный график вывода, завив лишь о том, что они будут выведены сразу же после того, как будет уничтожен последний боевик ИГ. Однако Трамп сигнализировал своим советникам, что он хочет, чтобы все войска были выведены в течение шести месяцев", - сообщает AP.

В сообщении отмечается, что "президент дал понять, что его терпение иссякает" на совещании с главными советниками по вопросам безопасности во вторник.

"Совещание завершилось без определения жестких сроков вывода войск, советники теперь пытаются определить, что означат требование быстрого вывода для самого Трампа", - сообщают источники AP.