Транспортные компании придумали необычный способ заправлять автомобили в Латвии

В интервью Äripäev Гендиректор Circle K Кай Реало сказал, что речь идет о компаниях, работающих на территории Эстонии. Занимающиеся международными грузоперевозками фирмы в любом случае заправляют свои автомобили в Латвии или Литве, пишет Äripäev .

Эстонские предприятия стали чаще заправляться у соседей (5-7-процентный рост), а в Эстонии, напротив, наблюдается спад (около двух процентов).

«Таким образом около 7-8 процентов объемов нашего топливного рынка перебралось в Латвию и Литву», - признал Реало, по словам которого, недавнее повышение топливных акцизов стало одной из основных причин, почему правление Союза топливных фирм пополнили три человека. В нынешних реалиях Союз должен наладить более тесное сотрудничество с государством, а также сделать все возможное, чтобы избежать усугубления ситуации.