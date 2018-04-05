четверг, 5 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Транспортные компании придумали необычный способ заправлять автомобили в Латвии

Транспортные компании придумали необычный способ заправлять автомобили в Латвии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Некоторые эстонские предприятия наняли людей, которые раз в неделю совершают поездку в Латвию на грузовом автомобиле, который привозит с собой топливо для всего автопарка компаний, пишет Majandus.24.

В интервью Äripäev Гендиректор Circle K Кай Реало сказал, что речь идет о компаниях, работающих на территории Эстонии. Занимающиеся международными грузоперевозками фирмы в любом случае заправляют свои автомобили в Латвии или Литве, пишет Äripäev.

Эстонские предприятия стали чаще заправляться у соседей (5-7-процентный рост), а в Эстонии, напротив, наблюдается спад (около двух процентов).

«Таким образом около 7-8 процентов объемов нашего топливного рынка перебралось в Латвию и Литву», - признал Реало, по словам которого, недавнее повышение топливных акцизов стало одной из основных причин, почему правление Союза топливных фирм пополнили три человека. В нынешних реалиях Союз должен наладить более тесное сотрудничество с государством, а также сделать все возможное, чтобы избежать усугубления ситуации.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ