четверг, 5 апреля 2018 г.
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  • Фото: рядом с таллиннской Ратушей продается уникальная недвижимость

Фото: рядом с таллиннской Ратушей продается уникальная недвижимость

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ФОТО: KV.EE

В продажу поступил целый дом площадью почти 700 квадратных метров в Старом городе. Недвижимость находится на улице Ванатуру-каэль, то есть прямо около Ратуши, извещает потенциальных покупателей портал Kodu

Здание состоит из четырех квартирных собственностей, имеет коммерческое и жилое назначение и продается как единое целое.

На первом этаже и в подвальном помещении находится нежилое помещение площадью 230,8 м2, арендуемое известным рестораном. На первом этаже располагается зал ресторана, в подвальном - кухня.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже дома расположена квартира площадью 77,6 м2. Другая квартира площадью 108,6 м2 располагается на двух этажах: втором и третьем.

На третьем этаже также располагается квартира - площадью 93,6 м2. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Помещение на чердаке можно превратить в двухуровневый пентхаус площадью 152,6 м2.

К продаваемой недвижимости относится и находящeeся во внутреннем дворике складское помещение площадью 36,2 м2, доступ к которому возможен со стороны улиц Кунинга и Суур-Карья.

ФОТО: KV.EE

Все квартиры требуют реновации. Больше фотографий находится ЗДЕСЬ! 

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