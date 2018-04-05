Фото: рядом с таллиннской Ратушей продается уникальная недвижимость

Здание состоит из четырех квартирных собственностей, имеет коммерческое и жилое назначение и продается как единое целое.

На первом этаже и в подвальном помещении находится нежилое помещение площадью 230,8 м2, арендуемое известным рестораном. На первом этаже располагается зал ресторана, в подвальном - кухня.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже дома расположена квартира площадью 77,6 м2. Другая квартира площадью 108,6 м2 располагается на двух этажах: втором и третьем.

На третьем этаже также располагается квартира - площадью 93,6 м2.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Помещение на чердаке можно превратить в двухуровневый пентхаус площадью 152,6 м2.

К продаваемой недвижимости относится и находящeeся во внутреннем дворике складское помещение площадью 36,2 м2, доступ к которому возможен со стороны улиц Кунинга и Суур-Карья.

ФОТО: KV.EE