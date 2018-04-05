Таави Аас уходит в отставку с поста председателя совета TLT

Мэр Таллинна, центрист Таави Аас, сообщил сегодня в прямом эфире Таллиннского телевидения о том, что покидает пост председателя совета Tallinna Linnatranspordi AS, пишет Delfi.
Вчера на пресс-конференции Таллиннской горуправы Аас сообщил, что думает об уходе с поста председателя совета TLT из-за предъявленных сотрудникам предприятия подозрений.
3 апреля Центральная криминальная полиция задержала четырех ведущих сотрудников TLT, трех из них подозревают в нарушении требований к проведению конкурсов госпоставок, еще один подозревается в получении взятки.
Среди подозреваемых - член правления TLT Алар Урм, директор службы автобусного движения Андрес Херкель, руководитель автобусного ремонтного цеха Ханнес Эрбсен и его заместитель Яанус Винк.
Четыре оппозиционных партии потребовали от Таави Ааса объяснений того, почему ни городская служба внутреннего контроля, ни возглавляемый Аасом совет TLT не заметили и не воспрепятствовали возможному нарушению закона со стороны ведущих сотрудников.