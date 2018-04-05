четверг, 5 апреля 2018 г.
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Таави Аас уходит в отставку с поста председателя совета TLT

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Таави Аас.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Мэр Таллинна, центрист Таави Аас, сообщил сегодня в прямом эфире Таллиннского телевидения о том, что покидает пост председателя совета Tallinna Linnatranspordi AS, пишет Delfi.

Вчера на пресс-конференции Таллиннской горуправы Аас сообщил, что думает об уходе с поста председателя совета TLT из-за предъявленных сотрудникам предприятия подозрений.

3 апреля Центральная криминальная полиция задержала четырех ведущих сотрудников TLT, трех из них подозревают в нарушении требований к проведению конкурсов госпоставок, еще один подозревается в получении взятки.

Среди подозреваемых - член правления TLT Алар Урм, директор службы автобусного движения Андрес Херкель, руководитель автобусного ремонтного цеха Ханнес Эрбсен и его заместитель Яанус Винк.

Четыре оппозиционных партии потребовали от Таави Ааса объяснений того, почему ни городская служба внутреннего контроля, ни возглавляемый Аасом совет TLT не заметили и не воспрепятствовали возможному нарушению закона со стороны ведущих сотрудников.

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