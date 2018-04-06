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  • В Лыунаской префектуре появился новый страж правопорядка

В Лыунаской префектуре появился новый страж правопорядка

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Немо.

ФОТО: Lõuna prefektuur/ Facebook

Сегодня Лыунаская префектура поделилась в соцсетях фотографиями хорошенького щенка немецкой овчарки Немо, который прибыл в Тарту из Финляндии. Немо, хозяином которого стал патрульный полицейский Майдо Мустиметс, посетил Тартуский полицейский участок, чтобы ознакомиться с будущим местом работы. 

"Сегодня двухмесячный щенок Немо ходил на прием к ветеринару, - написано в публикации Лыунаской префектуры. - Он также попал в Тартуский полицейский участок". 

Немо.

ФОТО: Lõuna prefektuur/ Facebook

Несмотря на свой возраст, кажется будто Немо уже ознакомлен с важностью своей предстоящей работы. Он с усердием отрабатывает слежку. На данный момент целью щенка являются не грабители, а лишь обувь хозяина.

В скором времени щенка начнут тренировать, чтобы из него получился отважный служебный пес. Прежде всего Немо будет работать в Тарту, но при необходимости будет выезжать вместе со своим хозяином и в другие города Южной Эстонии.  

Немо со своим хозяином.

ФОТО: Lõuna prefektuur/ Facebook

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