В Лыунаской префектуре появился новый страж правопорядка

"Сегодня двухмесячный щенок Немо ходил на прием к ветеринару, - написано в публикации Лыунаской префектуры. - Он также попал в Тартуский полицейский участок".

Немо. ФОТО: Lõuna prefektuur/ Facebook

Несмотря на свой возраст, кажется будто Немо уже ознакомлен с важностью своей предстоящей работы. Он с усердием отрабатывает слежку. На данный момент целью щенка являются не грабители, а лишь обувь хозяина.

В скором времени щенка начнут тренировать, чтобы из него получился отважный служебный пес. Прежде всего Немо будет работать в Тарту, но при необходимости будет выезжать вместе со своим хозяином и в другие города Южной Эстонии.