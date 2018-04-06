В Эстонии замедлился рост цен

Свой существенный вклад в инфляцию внесло и увеличение расходов, связанных с жильём. Высокий спрос поднял цены на съёмное жильё, а холод стал причиной роста цен на электричество.

Но в марте, после долгого перерыва было отмечено и снижение цен на некоторые товары и услуги. На стоимости потребительской корзины в наибольшей степени отразилось падение транспортных цен, которое было вызвано снижением цен на авиабилеты и на автобусные перевозки, а также понижением цен на автомобили. В то же время повысилась цена на моторное топливо. Это произошло как из-за повышения ставки акцизов, так и в связи с выросшими нефтяными ценами. Цена сырой нефти повысилась в марте по сравнению с тем же периодом прошлого года примерно на десять процентов.

Кроме транспорта в марте из-за сильной конкуренции подешевели одежда и обувь, а также коммуникационные услуги. Ценовой индекс снизился и в связи с понижением для потребителей цены питания в таллиннских детских садах.

Swedbank предполагает, что в этом году рост цен замедлится до 3 процентов. Из групп товаров наибольший вклад в рост цен внесут продукты питания, алкоголь и табак.

Отпускные цены промышленных предприятий повышались в том же темпе, что и потребительские цены. Индекс цен производителей в феврале повысился по сравнению с прошлым годом на 2,7%. Цены выросли в энергетике, деревообработке и производстве напитков, а в электронной промышленности – понизились.