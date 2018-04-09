Партия премьер-министра Венгрии получила конституционное большинство по итогам парламентских выборов

"Мы победили. Венгрия одержала великую победу. Большое сражение теперь позади. Нам удалось одержать жизненно важную победу, и теперь у нас есть шанс защитить Венгрию", - объявил Орбан, выступая перед своими сторонниками в центре Будапешта.

Выборы в Национальное собрание Венгрии проводятся раз в четыре года по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. В парламент избираются 199 депутатов: 106 - в персональных округах и 93 - по территориальным округам, пишет Newsru.com.

По предварительным данным, после подсчета 93% голосов Фидес получит 133 места в Национальном собрании. Ультраправая националистическая партия "Йоббик" сможет делегировать в Национальное собрание 26 человек.

На третьем месте расположился блок Венгерской социалистической партии и "Диалога во имя Венгрии" (20 мандатов). "Демократическая коалиция" получит 9 мандатов, партия "Политика может быть иной" - 8 мандатов.

Еще по одному мандату получили социал-либеральная партия "Вместе", независимый кандидат, а также представитель немецкого этнического меньшинства.

Как отмечает агентство, эти результаты означают, что Орбан будет контролировать две трети парламента страны в третий раз подряд. Он, при поддержке своих однопартийцев, вновь сможет вносить конституционные изменения.

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен первой из зарубежных политиков поздравила Орбан с успехом на парламентских выборах.

"Великолепная и чистая победа для Виктора Орбана в Венгрии: отрицание ценности и массовая иммиграция, которые продвигаются Евросоюзом, вновь отвергнуты", - написала Ле Пен на своей странице в Twitter .

Напомним, что премьер-министр Венгрии на протяжении долгого времени выступает против принятия беженцев из Ближнего Востока, несмотря на возмущение Евросоюза. Именно эта тема стала одной из центральных во время избирательной кампании.