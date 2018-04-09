Судьба пса по кличке Юра, найденного на месте трагедии на полуострове Пакри, пока неясна

Как заверили в полиции, собака принадлежала погибшему мужчине и в момент инцидента находилась в машине, хотя до сих пор о животном распространялась очень противоречивая информация. Сперва сообщалось, что передние лапы собаки повреждены, и на приеме у ветеринара должно выясниться, есть ли у нее чип и семья, которой его можно отвезти.

Когда о произошедшем стало известно члену правления Эстонского союза защиты животных Хейки Валнеру, у него был четкий план взять собаку под свою опеку, лечить ее и найти ей новый дом. Но Валнеру сказали, что полиция отдала пса родственникам погибшего мужчины. Когда Валнер захотел заполучить их номер телефона, ему отказали. Поэтому защитник животных попросил передать членам семьи погибшего водителя информацию о том, что он предлагает им помощь, но никто до сих пор по этому поводу с ним не связался.

В субботу выяснилось, что пес по кличке Юра на самом деле находится не у родственников, а в приюте для животных на улице Синиребасе, руководитель которого Лариса Козырева собирает пожертвования на операцию. Из сообщения, опубликованного Ларисой Козыревой в социальных сетях, выяснилось, что у собаки повреждены не лапы, у нее выявлен перелом лопатки.