Судьба пса по кличке Юра, найденного на месте трагедии на полуострове Пакри, пока неясна

В ночь на пятницу двигавшийся со стороны Палдиски автомобиль BMW съехал на полуострове Пакри с обрыва в море. В субботу утром на месте происшествия было найдено тело водителя. Помимо него, в машине находилась собака, которой удалось спастись - сейчас она находится в приюте и ее дальнейшая судьба неясна, пишет Postimees.
Как заверили в полиции, собака принадлежала погибшему мужчине и в момент инцидента находилась в машине, хотя до сих пор о животном распространялась очень противоречивая информация. Сперва сообщалось, что передние лапы собаки повреждены, и на приеме у ветеринара должно выясниться, есть ли у нее чип и семья, которой его можно отвезти.
Когда о произошедшем стало известно члену правления Эстонского союза защиты животных Хейки Валнеру, у него был четкий план взять собаку под свою опеку, лечить ее и найти ей новый дом. Но Валнеру сказали, что полиция отдала пса родственникам погибшего мужчины. Когда Валнер захотел заполучить их номер телефона, ему отказали. Поэтому защитник животных попросил передать членам семьи погибшего водителя информацию о том, что он предлагает им помощь, но никто до сих пор по этому поводу с ним не связался.
В субботу выяснилось, что пес по кличке Юра на самом деле находится не у родственников, а в приюте для животных на улице Синиребасе, руководитель которого Лариса Козырева собирает пожертвования на операцию. Из сообщения, опубликованного Ларисой Козыревой в социальных сетях, выяснилось, что у собаки повреждены не лапы, у нее выявлен перелом лопатки.
Козырева подтвердила, что у Юры найден чип с данными. Также она добавила, что собаке будет оказано лечение: «Мы сделаем все, что предусматривает закон в таких случаях». Подробнее комментировать ситуацию она не стала, поэтому неясно, что будет с собакой после лечения - отдадут ли ее родственникам или она будет искать новый дом в приюте.