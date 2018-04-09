В руководстве компании отметили, что совершенно неприемлемо, что профсоюзы отстаивают свои интересы за счет пассажиров.

Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Прийт Кофф сообщил Postimees, что забастовка затронет и эстонских путешественников. "В Таллиннском аэропорту были отменены четыре рейса: два входящих и два исходящих", — сказал Кофф и добавил, что отменен рейс Таллинн-Франкфурт в 13.50, а также рейс, запланированный на 18.00.