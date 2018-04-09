Немецкая авиакомпания Lufthansa в этот вторник отменит более 800 рейсов вследствие забастовки работников, что повлияет на 90 000 авиапассажиров, передает Tarbija.
"Завтра ввиду забастовки Lufthansa должна будет отменить 800 рейсов из 1600 запланированных", — сообщает авиакомпания в связи с решением сотрудников устроить забастовку.
По данным Lufthansa, обычное авиасообщение восстановится в среду.
В руководстве компании отметили, что совершенно неприемлемо, что профсоюзы отстаивают свои интересы за счет пассажиров.
Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Прийт Кофф сообщил Postimees, что забастовка затронет и эстонских путешественников. "В Таллиннском аэропорту были отменены четыре рейса: два входящих и два исходящих", — сказал Кофф и добавил, что отменен рейс Таллинн-Франкфурт в 13.50, а также рейс, запланированный на 18.00.