понедельник, 9 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Авиакомпания отменит более 800 рейсов ввиду забастовки В Таллиннском аэропорту отменено четыре рейса!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Самолеты авиакомпании Lufthansa. Иллюстративное фото.

ФОТО: Philip Lange/PantherMedia / Scanpix

Немецкая авиакомпания Lufthansa в этот вторник отменит более 800 рейсов вследствие забастовки работников, что повлияет на 90 000 авиапассажиров, передает Tarbija.

"Завтра ввиду забастовки Lufthansa должна будет отменить 800 рейсов из 1600 запланированных", — сообщает авиакомпания в связи с решением сотрудников устроить забастовку.

По данным Lufthansa, обычное авиасообщение восстановится в среду.

В руководстве компании отметили, что совершенно неприемлемо, что профсоюзы отстаивают свои интересы за счет пассажиров.

Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Прийт Кофф сообщил Postimees, что забастовка затронет и эстонских путешественников. "В Таллиннском аэропорту были отменены четыре рейса: два входящих и два исходящих", — сказал Кофф и добавил, что отменен рейс Таллинн-Франкфурт в 13.50, а также рейс, запланированный на 18.00.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ