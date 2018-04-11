среда, 11 апреля 2018 г.
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  • В жилом доме обнаружен труп мужчины с признаками насилия

В жилом доме обнаружен труп мужчины с признаками насилия

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Автомобиль полиции.

ФОТО: Põhja prefektuur

В понедельник, 9 апреля, в Курессааре в одном из домов на улице Кеваде был обнаружен труп 67-летнего мужчины с признаками насилия, пишет Postimees.

Отличавшийся пунктуальностью работник в понедельник не приехал на работу в Тахула, поэтому его начали разыскивать, пишет Meie Maa.

Полиция связалась с собственником дома, который своими ключами открыл дверь. В одной из комнат был обнаружен труп мужчины.

Пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд подтвердила, что в Курессааре был обнаружен труп мужчины с признаками насилия.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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