В жилом доме обнаружен труп мужчины с признаками насилия
11 апреля 2018 г., 8:46
В понедельник, 9 апреля, в Курессааре в одном из домов на улице Кеваде был обнаружен труп 67-летнего мужчины с признаками насилия, пишет Postimees.
Отличавшийся пунктуальностью работник в понедельник не приехал на работу в Тахула, поэтому его начали разыскивать, пишет Meie Maa.
Полиция связалась с собственником дома, который своими ключами открыл дверь. В одной из комнат был обнаружен труп мужчины.
Пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд подтвердила, что в Курессааре был обнаружен труп мужчины с признаками насилия.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.