В жилом доме обнаружен труп мужчины с признаками насилия

Отличавшийся пунктуальностью работник в понедельник не приехал на работу в Тахула, поэтому его начали разыскивать, пишет Meie Maa.

Полиция связалась с собственником дома, который своими ключами открыл дверь. В одной из комнат был обнаружен труп мужчины.

Пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд подтвердила, что в Курессааре был обнаружен труп мужчины с признаками насилия.