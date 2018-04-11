Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Санкт-Петербург за 86 евро!

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, reisiguru.ee, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 113 евро
Туда-обратно из Таллинна в Прагу начиная со 116 евро
Туда-обратно из Таллинна в Рим начиная со 128 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лонгйир начиная с 204 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Бангкок начиная с 425 евро
Туда-обратно из Таллинна в Болонью начиная со 124 евро
Туда-обратно из Осло на Таити и в Новую Зеландию начиная с 773 евро
Туда-обратно из Хельсинки во Вьетнам начиная с 394 евро
Туда-обратно из Таллинна в Санкт-Петербург начиная с 86 евро
Туда-обратно из Таллинна в Гамбург начиная со 128 евро
Туда-обратно из Таллинна на Коста-Брава начиная со 101 евро