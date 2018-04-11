Фото и видео: авария в центре Таллинна парализовала движение трамваев

Rus.Postimees.ee112Фото и видео: авария в центре Таллинна парализовала движение трамваевФото и видео: авария в центре Таллинна парализовала движение трамваевRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать11 апреля 2018 г., 15:52Сегодня днем возле Драматического театра в центре Таллинна произошло ДТП, которое остановило движение трамваев.Центр тревоги получил сообщение о ДТП в 14.16. По первоначальным данным, двигавшийся по второстепенной дороге Citroen врезался в ехавший по главной дороге Mercedes-Benz.Никто не пострадал. ДТП парализовало движение трамваем с круга Виру в начале Пярнуского шоссе.движениедтпталлиннтрамваи