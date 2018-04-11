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  • Фото и видео: авария в центре Таллинна парализовала движение трамваев

Фото и видео: авария в центре Таллинна парализовала движение трамваев

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Сегодня днем возле Драматического театра в центре Таллинна произошло ДТП, которое остановило движение трамваев.

Центр тревоги получил сообщение о ДТП в 14.16. По первоначальным данным, двигавшийся по второстепенной дороге Citroen врезался в ехавший по главной дороге Mercedes-Benz.

Никто не пострадал. ДТП парализовало движение трамваем с круга Виру в начале Пярнуского шоссе.

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