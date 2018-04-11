Водитель провалившегося под лед микроавтобуса был пьяным

Водитель микроавтобуса, провалившегося под лед в порту Муналайу, был очень сильно пьян. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

ФОТО: dezeen.com

«Случившееся – это яркий пример того, как непредсказуем и опасен за рулем пьяный человек. Это был несчастный случай, который мог и не произойти», - сказала прокурор Мерри Тийтус.

Виновником трагедии стал водитель, находившийся в криминальном алкогольном опьянении, который решил выехать на морской лед в то время и в том месте, где этого делать было нельзя. Уголовное дело было прекращено, поскольку совершивший это преступление погиб.

Ляэнеский префект Кайдо Кыплас сказал, что, к сожалению, случившееся – это очень трагичный пример того, какие последствия могут быть, если за руль сядет пьяный человек: «Поступки пьяного человека непредсказуемы и такой человек опасен во время движения как для самого себя, так и для остальных».

Ход событий 6 февраля:

Компания из шести человек проводила в тот день время за распитием алкоголя в частном доме, расположенном в Пярнумаа. Вся компания выпивала и знала, что алкоголь принимали и остальные. В какой-то момент решили поехать в Кихну, за руль сел 28-летний мужчина.

Ехали на микроавтобусе Opel Vivaro, в салоне которого было только три сидячих места. Кроме водителя в салон сели 47-летний и 54-летний мужчины. Багажное отделение машины было отделено от салона стеклом, и в нем ехали еще три человека: 41-летний мужчина, 51-летняя женщина и 60-летний мужчина.

В багажном отделении сидений не было.

Около 12 часов приехали в порт и заехали на паром до Кихну. Но паром должен был отправиться лишь через несколько часов, и работник судна попросил машину выехать.

После этого автомобиль выехал задним ходом с парома и поехал прямо на морской лед в порту. Официальной ледовой дороги в этом месте не было. При осмотре места происшествия, полицейский описал следы воды на льду.

На расстоянии примерно в 500 метров от берега микроавтобус провалился передней частью под лед, весь автобус ушел под воду в течение нескольких минут.

Все двери машины были закрыты, то же самое было с боковой дверью багажного отделения. Ехавший в багажном отделении молодой человека разбил ногами окно задней двери и через нее смогли выбраться все три, находившихся там человека.

Находившиеся в салоне мужчины выбраться из машины не смогли.

Выезд на лед видел работник порта, который позвонил по телефону экстренной помощи и позвал на помощь машину на воздушной подушке, с помощью которой удалось спасти жизни 41-летнего мужчины и 51-летней женщины, выбравшихся из багажного отделения. Когда до них добрались, они стояли на крыше микроавтобуса по грудь в воде.

Третьего выбравшегося из машины мужчину не нашли.

Тела троих погибших из салона доставили на берег в тот же вечер в ходе полицейской операции. Для того чтобы их достать, водолазам пришлось разбить окна автобуса. Четвертого погибшего водолазы не смогли найти в течение двух первых дней в самом автобусе и в его окрестностях, и поиски были прекращены. Его труп обнаружили и доставили на берег добровольцы 15 февраля.