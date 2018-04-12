Страховщики: угнанные в Эстонии автомобили находят в Литве

Причем в Латвии в прошлом году еще и выросло количество угонов. Поэтомуво время путешествий рекомендуется держать автомобили – особенно, новые и дорогие – на охраняемых парковках.

«Кража дорогого бокового зеркала BMW приводит как минимум к ущербу в 500 евро, который в отсутствие страхования каско придется покрывать владельц. Чтобы избежать проблем во время поездок по Латвии и Литве, стоит оставлять автомобиль на охраняемой парковке. Чаще всего преступники охотятся на дорогие и новые транспортные средства», - прокомментировал руководитель группы страхования автомобилей PZU Kindlustus Яанус Танне статистику, собранную страховыми компаниями PZU Kindlustus (Эстония), Balta (Латвия) и Lietuvos Draudimas (Литва).

Статистика страховых обществ показывает, что в Латвии и Литве распространены кражи автомобильных запчастей, а также угон автомобилей с целью их разбора на запчасти. Литовская страхования компания Lietuvos Draudimas за последние два года зарегистрировала лишь отдельные случаи угона дорогих автомобилей возрастом менее трех лет – свою роль тут могут играть действующие в Литве жесткие требования в отношении противоугонных средств.

Однако, в том, что касается автомобильных запчастей, дело обстоит значительно хуже. В январе-феврале Lietuvos Draudimas зарегистрировала в Литве вдвое больше краж запчастей, чем в прошлом году, причем особенно часто жертвами становятся автомобили BMW. Кража запчастей с BMW составляет половину всех подобных случаев, а на черном рынке автозапчастей наибольшим спросом пользуются боковые зеркала (43% случаев), многофункциональные рули (17%), передние фары (15%) и мультимедийные устройства (11%). Из автомобилей Volkswagen чаще всего пропадают мультимедийные устройства (64%) и боковые зеркала (15%).

Угнанные в Эстонии автомобили найдены в Литве

В 2017 году у клиентов PZU Kindlustus было угнано шесть автомобилей, один из них – в Латвии. Вернуть удалось три автомобиля, причем все три – из Литвы. Если не принимать в расчет случаи кражи автомобильных колес, связанные с сезоном смены резины, то воры в Эстонии не очень жалуют автозапчасти. «Впрочем, и в Эстонии не стоит терять бдительность, поскольку, как правило, автокражи случаются скачкообразно и осуществляются весьма профессионально», - отметил Танне.