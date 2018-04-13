Кристина Каллас: Россия не добилась особых успехов в манипулировании эстонской молодежью

от факт, что русскоязычные молодые люди из Эстонии посещают Крым и Москву для участия в молодежных мероприятиях, Каллас не считает признаком поддержки политики России, пишет rus.err.ee .

В то же время она призывает задуматься над тем, чтобы помочь молодым людям эстонской и русской национальностей получше узнать друг друга и сформировать общее мировоззрение. Согласно данным свежего ежегодника Полиции безопасности, новая тенденция российской политики раскола – обращение внимания на русскую молодежь в Эстонии.