пятница, 13 апреля 2018 г.
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Кристина Каллас: Россия не добилась особых успехов в манипулировании эстонской молодежью

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Кристина Каллас.

ФОТО: Евгения Зеленская

Россия все больше манипулирует эстонской молодежью, отмечается в ежегоднике Полиции безопасности (КаПо). Однако, по мнению директора Нарвского колледжа Тартуского университета Кристины Каллас, особых успехов в этой деятельности Россия не добилась.

от факт, что русскоязычные молодые люди из Эстонии посещают Крым и Москву для участия в молодежных мероприятиях, Каллас не считает признаком поддержки политики России, пишет rus.err.ee.

В то же время она призывает задуматься над тем, чтобы помочь молодым людям эстонской и русской национальностей получше узнать друг друга и сформировать общее мировоззрение. Согласно данным свежего ежегодника Полиции безопасности, новая тенденция российской политики раскола – обращение внимания на русскую молодежь в Эстонии.

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