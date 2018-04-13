Банк Эстонии: в 2017 году производительность труда впервые росла быстрее зарплат

Наибольший рост зарплат наблюдался в сфере государственного управления и в строительстве.

«2017 год для предприятий Эстонии был успешным, поскольку их прибыль впервые за много лет вновь начала расти. Спустя много лет производительность рабочей силы вновь стала расти быстрее расходов на рабочую силу.

Если в первой половине года опережающий рост экономики в основном опирался на улучшение показателей производительности рабочей силы, то во второй половине прошлого года рост в основном был обусловлен возросшей занятостью», - пояснила экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар в переданном BNS пресс-релизе.

По ее словам, возросшая занятость, в свою очередь, повлекла за собой рост зарплат, поскольку на рынке рабочей силы в Эстонии не хватает рабочих рук. В то же время отставание роста производительности от роста зарплат в последние годы было отмечено не только в Эстонии, но и у соседей по региону — в Латвии и Литве. Однако в 2017 году по росту производительности рабочей силы эти страны опередили Эстонию.

Рост численности работников во втором полугодии ускорился в большинстве сфер деятельности, в особенности в промышленном секторе. Уже за несколько кварталов до этого заметно увеличились как число вакантных рабочих мест, так и ожидания предприятий в части трудовой занятости.

Предприятия испытывают оптимизм по поводу того, что занятость продолжает расти, однако этот процесс остается сложным, поскольку доля трудозанятых людей среди населения трудоспособного возраста уже сейчас очень высока. В 2017 году в ЕС по этому показателю Эстонию опережала только Швеция, пояснила Соосаар.

Рост зарплат во второй половине прошлого года ускорился в секторе государственного управления — не в последнюю очередь благодаря завершению периода председательства Эстонии в ЕС и административной реформе. Рост зарплат заметно ускорился также и благодаря резко возросшей инвестиционной активности в строительном секторе.

Хотя рост номинальной зарплаты во второй половине года ускорился, рост реальной зарплаты в сравнении с предшествующими годами остался на скромном уровне. Та же ситуация сохранялась в 2017 года и во многих европейских странах — рост зарплат ускорился, но цены росли еще быстрее. Заметным исключением стало положение в Венгрии и Чехии, где ощутимо ускорился рост реальной зарплаты.

Несмотря на то, что в Эстонии, по сравнению с другими странами Европы, в деятельности рынка труда участвует большая часть людей трудоспособного возраста, во второй половине 2017 года активность выросла еще больше.

Уровень безработицы в сравнении с 2016 годом был еще ниже, несмотря на то, что реформа в сфере трудоустройства позволила вывести на рынок труда ту категорию людей, которым трудно найти работу.