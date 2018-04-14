Сирийские военные рассказали о сбитых ракетах США и их союзников

Власти Сирии до начала ударов США и союзников эвакуировали людей и технику из районов, по которым США и союзники в субботу нанесли удары, сообщил телеканал Al Arabiya.

Телеканал Al Jazeera со ссылками на информацию сирийского государственного телевидения сообщает, что силы ПРО Сирии активно противодействовали ракетным ударам. По сообщению сирийского ТВ, все ракеты, нацеленные на город Хомс и его окрестности, были сбиты.

Выпущенная сирийской системой ПВО ракета. ФОТО: Interfax/SCANPIX.

У сирийской армии есть комплексы ПВО советского и российского производства: С-200, "Бук" и некоторые другие. В 2011 году сообщалось, что Сирия купила у России 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".