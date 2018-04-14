Сирийские военные рассказали о сбитых ракетах США и их союзников

Сирийским военным удалось сбить большое количество запущенных по их стране ракет, сообщают в субботу официальные сирийские СМИ. Точные данные в сообщениях не приводятся. Говорится лишь о "многих" сбитых ракетах, сообщает "Интерфакс".
Власти Сирии до начала ударов США и союзников эвакуировали людей и технику из районов, по которым США и союзники в субботу нанесли удары, сообщил телеканал Al Arabiya.
Телеканал Al Jazeera со ссылками на информацию сирийского государственного телевидения сообщает, что силы ПРО Сирии активно противодействовали ракетным ударам. По сообщению сирийского ТВ, все ракеты, нацеленные на город Хомс и его окрестности, были сбиты.
У сирийской армии есть комплексы ПВО советского и российского производства: С-200, "Бук" и некоторые другие. В 2011 году сообщалось, что Сирия купила у России 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".
Ранее США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на химатаку, якобы проведенную Дамаском в городе Дума.