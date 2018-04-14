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Сирийские военные рассказали о сбитых ракетах США и их союзников

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ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Сирийским военным удалось сбить большое количество запущенных по их стране ракет, сообщают в субботу официальные сирийские СМИ. Точные данные в сообщениях не приводятся. Говорится лишь о "многих" сбитых ракетах, сообщает "Интерфакс".

Власти Сирии до начала ударов США и союзников эвакуировали людей и технику из районов, по которым США и союзники в субботу нанесли удары, сообщил телеканал Al Arabiya.

Телеканал Al Jazeera со ссылками на информацию сирийского государственного телевидения сообщает, что силы ПРО Сирии активно противодействовали ракетным ударам. По сообщению сирийского ТВ, все ракеты, нацеленные на город Хомс и его окрестности, были сбиты.

Выпущенная сирийской системой ПВО ракета.

ФОТО: Interfax/SCANPIX.

У сирийской армии есть комплексы ПВО советского и российского производства: С-200, "Бук" и некоторые другие. В 2011 году сообщалось, что Сирия купила у России 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

Ранее США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на химатаку, якобы проведенную Дамаском в городе Дума.

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