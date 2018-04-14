Фото: пятница 13 закончилась для председателя IRL аварией

По словам политика он жив и здоров. Однако, пострадавшая от столкновения коза погибла на месте.

"После двухдневного напряженного обсуждения на мызе Сагади я вечером возвращался домой и сбил козу. Сам здоров, но животное погибло и машина тоже пострадала", - описал произошедшее Сеэдер.