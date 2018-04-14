суббота, 14 апреля 2018 г.
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Фото: пятница 13 закончилась для председателя IRL аварией

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ФОТО: facebook

Вчера вечером после двух напряженных дней обсуждения госбюджета возвращавшийся с мызы Сагади домой председатель IRL Хелир-Вальдор Сеэдер попал в аварию. 

По словам политика он жив и здоров. Однако, пострадавшая от столкновения коза погибла на месте. 

"После двухдневного напряженного обсуждения на мызе Сагади я вечером возвращался домой и сбил козу. Сам здоров, но животное погибло и машина тоже пострадала", - описал произошедшее Сеэдер.

"Была ведь пятница 13. Впредь буду использовать общественный транспорт", - сказал он в заключении. 

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