Трамп хочет скорейшего возвращения войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп хочет скорейшего возвращения американских воск из Сирии, заявила в понедельник, 16 апреля, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Миссия США не изменилась, подчеркивает она.

"Мы решили полностью уничтожить ИГ и создать условия, которые предотвратят возвращение группировки", - сказала Сандерс. По ее словам, Вашингтон ожидает от союзников, что те возьмут на себя больше ответственности в военной и финансовой сферах для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала BFM TV уверял, что убедил Трампа в необходимости оставить американские войска в Сирии "на длительный период".