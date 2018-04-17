Еще один малолетний убийца из Кохтла-Ярве выйдет из тюрьмы через три года

Это произошло в ночь на 24 июля 2012 года в заброшенном здании бывшей санитарно-эпидемиологической станции на кохтла-ярвеской улице Калеви. В помещениях этого дома 14-летний мальчишка, уже тогда славившийся жестокостью, на глазах у еще одного сверстника до смерти забил кастетом, руками и ногами 17-летнего бывшего чемпиона по борьбе Эдгара Пеэпмаа, с кем они там в одной компании выпивали.

Пеэпмаа тоже не был примерным подростком. В Кохтла-Ярве он приехал из Тапа менее чем за год до гибели, воспитывался и жил в здешнем социальном центре.

Убийство вскрылось спустя пару дней, когда на изуродованное до неузнаваемости тело наткнулся ребенок, полезший в заброшенный дом за закатившимся мячом.

Следствие установило, что на жертву напали в большой комнате на первом этаже здания - стены и дверь которой были в брызгах крови. Затем жертву переволокли в помещение поменьше, где избиение продолжилось. В итоге нашли по всему телу и на голове 29 повреждений, в том числе смертельных.

Кроме того, на груди уже, вероятно, мертвого парня убийца вырезал ножом что-то вроде символа «А» - первую букву своего имени. Потом на суде он объяснил это как расплату за ущерб в размере 1000 евро, который якобы нанес ему Пеэпмаа.

«В моей практике подобного случая еще не бывало», - во время расследования комментировала Postimees окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Ольга Дороган, занимавшаяся этим делом.

Из показаний на суде стало ясно, что перепалка, переросшая в избиение, возникла из-за пива, а вернее - его дележки между уже пьяными подростками.

Преступника, имя которого суд затем скрыл по причине юного возраста (незадолго до убийства ему исполнилось 14 лет), признали виновным по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах, то есть совершенном в данном случае мучительным или жестоким способом. Соверши он преступление месяцем ранее, уголовной ответственности удалось бы избежать.

Парню присудили 9 лет тюрьмы, и наказание отсчитывается с 29 июля 2012 года, то есть на свободу он может выйти летом 2021-го.