Квартиры в доме Мартенса практически распроданы

Авторы проекта этого дома - архитекторы Анто Сави, Юрген Леппер и Маргус Соонетс из бюро BOA, откуда вышло немало интересных проектов. Один из запоминающихся - Музей кино, построенный на Маарьямяги в Таллинне.

Новый дом в Пярну интересен не только тем, что квартирам и бизнес-площадям в нем присвоен А-класс энергосбережения, не только тем, что из окон квартир на верхних этажах открываются прекрасные виды на старый Пярну и новые кварталы, не только отличным качеством строительства и местоположением.

ФОТО: BOA arhitektuuribüroo

Дом Мартенса назван так в часть почетного гражданина Пярну, российского дипломата и ученого Фридриха Фромхольда (Федора Федоровича) фон Мартенса. Площадь неподалеку тоже носит имя Мартенса. И очень славно выглядит сохраненная часть фасада находившегося на месте новостройки небольшого здания, в котором размещались магазинчики и маленькие конторы. Мы не владеем информацией, связано ли снесенное здание с Мартенсом. Видимо, нет, иначе об этом было бы известно. Но и в этом случае реплика из архитектурного наследия другой эпохи делает проект многозначным.