СК РФ не стал возбуждать дело против сотрудников ФСБ, обвиненных в истязаниях и пытках

Как отмечается в документе, в возбуждении уголовного дела отказано 17 апреля на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления), передает Newsru.

В ходе проверки было установлено, что повреждения на теле 23-летнего активиста появились во время его транспортировки в СИЗО. Однако в документе отмечается, что факт нанесения повреждений сотрудниками ФСБ подтверждается только словами Филинкова и его жены, причем последняя знает об этом от адвоката. Также в постановлении говорится, что Филинков не сразу сообщил о противоправных действиях сотрудников ФСБ, что не позволило надлежащим образом зафиксировать телесные повреждения.

Отмечается, что применение к Филинкову электрошокера было обоснованным, поскольку подозреваемый предпринял попытку сбежать из движущегося автомобиля. При этом уточняется, что действия сотрудников ФСБ "не повлекли существенного нарушения прав и законных интересов Филинкова".

Ранее сегодня газета "Коммерсант" сообщила, что руководивший, по словам Филинкова, пытками старший оперуполномоченный ФСБ капитан Константин Бондарев, в 2017 году получил от Заксобрания Санкт-Петербурга грамоту за "образцовое выполнение служебного задания".

Напомним, левый активист-антифашист Виктор Филинков был задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 23 января этого года. 25 января Дзержинский районный суд Петербурга арестовал активиста по подозрению в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК).

По версии следствия, Филинков и иные неустановленные лица, "разделяя анархистскую идеологию", участвовали в подразделении террористического сообщества, целью которого была террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма. Правоохранители утверждали, что "Филинков признал имеющиеся в отношении него подозрения".

Однако сам активист заявил, что в ночь на 24 января 2018 года сотрудники ФСБ вывезли его за город на автомобиле Volkswagen Transporter темно-синего цвета, после чего в течение примерно четырех часов избивали и били электрошокером. Группой истязателей, по данным Филинкова, руководил сотрудник в гражданской одежде Константин Бондарев. Он оказывал на задержанного психологическое давление, угрожал и несколько раз ударил его по голове.

Филинков сообщил о пытках со стороны сотрудников ФСБ в Следственный комитет. После этого стало известно, что мужчину перевели в СИЗО N6 в Ленинградской области, не раз фигурировавшее в СМИ в связи со скандалами о пытках и издевательствах над арестантами. Супруга активиста связывала его перевод в другое с СИЗО с местью силовиков.

При этом в ФСБ признали применение электрошокеров к анархистам, пояснив, что это было вызвано "служебной надобностью".

Сегодня "Медиазона" опубликовала вторую часть дневника Филинкова, в которой речь идет о попытках оперативников склонить арестанта к "сотрудничеству" уговорами.

Другие фигуранты дела тоже говорили о пытках

Филинков - один из девяти арестованных по делу, которое в СМИ также известно как "пензенское дело", так как пятеро из них были задержаны в Пензе. Все они обвиняются по статье 205.4 УК РФ (организация или участие в террористическом сообществе). По версии следствия, молодые люди входили в "террористическое сообщество "Сеть" и планировали теракты в период выборов президента РФ и Чемпионата мира по футболу в этом году.

По этому делу в Пензе арестованы Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов и Арман Сагынбаев, а в Петербурге - Игорь Шишкин, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Пчелинцев, Шакурский, Филинков и свидетель Илья Капустин рассказали о пытках. Капустин связывал свое задержание с тем, что незадолго до этого позвонил Бояршинову, которого вскоре арестовали.

19 апреля Красносельский районный суд Санкт-Петербурга до 22 июня продлил арест Юлию Бояршинову. Полицейские задержали его в Петербурге вечером 21 января. По словам адвоката Ольги Кривонос, силовики избили его, когда тот отказался отвечать на их вопросы, и нашли у задержанного 400 граммов дымного пороха, сообщает также "Медиазона".