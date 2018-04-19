СК РФ не стал возбуждать дело против сотрудников ФСБ, обвиненных в истязаниях и пытках

Военное следственное управление Следственного комитета по Западному военному округу отказалось возбуждать уголовное дело по жалобе на пытки арестованного по "делу антифашистов" активиста Виктора Филинкова. Об этом сообщает 19 апреля РБК со ссылкой на уведомление из СК РФ, которое изданию передали правозащитники "Зоны права".
Как отмечается в документе, в возбуждении уголовного дела отказано 17 апреля на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления), передает Newsru.
В ходе проверки было установлено, что повреждения на теле 23-летнего активиста появились во время его транспортировки в СИЗО. Однако в документе отмечается, что факт нанесения повреждений сотрудниками ФСБ подтверждается только словами Филинкова и его жены, причем последняя знает об этом от адвоката. Также в постановлении говорится, что Филинков не сразу сообщил о противоправных действиях сотрудников ФСБ, что не позволило надлежащим образом зафиксировать телесные повреждения.
Отмечается, что применение к Филинкову электрошокера было обоснованным, поскольку подозреваемый предпринял попытку сбежать из движущегося автомобиля. При этом уточняется, что действия сотрудников ФСБ "не повлекли существенного нарушения прав и законных интересов Филинкова".
Ранее сегодня газета "Коммерсант" сообщила, что руководивший, по словам Филинкова, пытками старший оперуполномоченный ФСБ капитан Константин Бондарев, в 2017 году получил от Заксобрания Санкт-Петербурга грамоту за "образцовое выполнение служебного задания".
Напомним, левый активист-антифашист Виктор Филинков был задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 23 января этого года. 25 января Дзержинский районный суд Петербурга арестовал активиста по подозрению в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК).
По версии следствия, Филинков и иные неустановленные лица, "разделяя анархистскую идеологию", участвовали в подразделении террористического сообщества, целью которого была террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма. Правоохранители утверждали, что "Филинков признал имеющиеся в отношении него подозрения".
Однако сам активист заявил, что в ночь на 24 января 2018 года сотрудники ФСБ вывезли его за город на автомобиле Volkswagen Transporter темно-синего цвета, после чего в течение примерно четырех часов избивали и били электрошокером. Группой истязателей, по данным Филинкова, руководил сотрудник в гражданской одежде Константин Бондарев. Он оказывал на задержанного психологическое давление, угрожал и несколько раз ударил его по голове.
Филинков сообщил о пытках со стороны сотрудников ФСБ в Следственный комитет. После этого стало известно, что мужчину перевели в СИЗО N6 в Ленинградской области, не раз фигурировавшее в СМИ в связи со скандалами о пытках и издевательствах над арестантами. Супруга активиста связывала его перевод в другое с СИЗО с местью силовиков.
При этом в ФСБ признали применение электрошокеров к анархистам, пояснив, что это было вызвано "служебной надобностью".
Сегодня "Медиазона" опубликовала вторую часть дневника Филинкова, в которой речь идет о попытках оперативников склонить арестанта к "сотрудничеству" уговорами.
Другие фигуранты дела тоже говорили о пытках
Филинков - один из девяти арестованных по делу, которое в СМИ также известно как "пензенское дело", так как пятеро из них были задержаны в Пензе. Все они обвиняются по статье 205.4 УК РФ (организация или участие в террористическом сообществе). По версии следствия, молодые люди входили в "террористическое сообщество "Сеть" и планировали теракты в период выборов президента РФ и Чемпионата мира по футболу в этом году.
По этому делу в Пензе арестованы Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов и Арман Сагынбаев, а в Петербурге - Игорь Шишкин, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Пчелинцев, Шакурский, Филинков и свидетель Илья Капустин рассказали о пытках. Капустин связывал свое задержание с тем, что незадолго до этого позвонил Бояршинову, которого вскоре арестовали.
19 апреля Красносельский районный суд Санкт-Петербурга до 22 июня продлил арест Юлию Бояршинову. Полицейские задержали его в Петербурге вечером 21 января. По словам адвоката Ольги Кривонос, силовики избили его, когда тот отказался отвечать на их вопросы, и нашли у задержанного 400 граммов дымного пороха, сообщает также "Медиазона".
На следующий день дома у Бояршинова прошел обыск, во время которого у него изъяли анархический журнал "Автоном". 23 января суд отправил его в СИЗО на 30 суток по обвинению в незаконном хранении взрывчатых веществ.