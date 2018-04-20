Во всех районах Таллинна ведутся дорожные работы
20 апреля 2018 г., 12:41
Пять бригад Tallinna Teede AS за две недели с 9 апреля отремонтировали 29 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, уложены 4 500 тонн асфальтобетона, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Таллиннской горуправы.
Пять бригад в пятницу ведут одновременно фрезеровку старого покрытия и укладку нового на улице Ретке, бульварах Вабадузе и Сыпрузе, улицах Петербури, Бетоони и Смуула.
В понедельник начнется восстановительный ремонт дорожного покрытия из гранитных плит на улицах Харью, Кулласепа и Мюйривахе, который завершится 9 июля.
Продолжатся с понедельника также работы по сооружению парковки на 32 места в парке Лёвенру со стороны улицы Мустамяэ, создание которой было начато в прошлом году, а завершится должно к 30 мая этого года.