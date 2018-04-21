Из-за выбежавших на дорогу коз произошла серьезная авария
21 апреля 2018 г., 9:31
В пятницу, 20 апреля, около 20.41 на 200-ом километре шоссе Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа произошла авария, в результате которой пострадали дети, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Полиция отмечает, что перед двигавшимся по шоссе автомобилем Audi A6, которым управлял 45-летний мужчина, выбежали три козы, одна и которых угодила под машину. В результате резкого торможения Audi в машину врезался ехавший сзади рейсовый автобус Iveco Thesi, которым управлял мужчина 1968 года рождения.
Находившихся в Audi 13-летнюю девочку и 11-летнего мальчика доставили в Клинику Тартуского университета.