Машина сбила двух пешеходов и скрылась с места ДТП

ДТП произошло сегодня примерно в 16.30. По первоначальным данным, автомобиль марки BMW или Audi серого цвета двигался со стороны Пярну в сторону Таллинна.

Полиция просит людей, имеющим информацию об этом ДТП или заметивших вызвавший подозрение автомобиль BMW или Audi серого цвета, позвонить в полицию по номеру 5345 0510 или 112.

«Полиция сделает все для того, чтобы выяснить, кто стал виновником этого ДТП. Уезд с места происшествия и оставление пострадавших без помощи - это очень серьезное нарушение, но у этого водителя есть возможность самому связаться с полицией», - сказал старший комиссар Раплаского отделения полиции Вейго Вильбас.