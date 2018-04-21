суббота, 21 апреля 2018 г.
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Машина сбила двух пешеходов и скрылась с места ДТП Полиция ищет очевидцев!

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Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Georg Kõrre

Сегодня, 21 апреля, на 59-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода. На стоявших на обочине дороги двух молодых людей наехал автомобиль, который скрылся с места происшествия.

ДТП произошло сегодня примерно в 16.30. По первоначальным данным, автомобиль марки BMW или Audi серого цвета двигался со стороны Пярну в сторону Таллинна.

Пострадавших, двух мужчин 20 лет, доставили в больницу.

Полиция просит людей, имеющим информацию об этом ДТП или заметивших вызвавший подозрение автомобиль BMW или Audi серого цвета, позвонить в полицию по номеру 5345 0510 или 112.

«Полиция сделает все для того, чтобы выяснить, кто стал виновником этого ДТП. Уезд с места происшествия и оставление пострадавших без помощи - это очень серьезное нарушение, но у этого водителя есть возможность самому связаться с полицией», - сказал старший комиссар Раплаского отделения полиции Вейго Вильбас.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное производство.

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