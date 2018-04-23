СМИ: европейские лидеры хотят убедить Трампа смягчить санкции против России

Инициатива Франции демонстрирует растущую озабоченность европейских политиков в отношении влияния санкций на ключевые отрасли экономики ЕС - от аэрокосмической индустрии до автомобилестроения. В частности, прямой и непосредственный негативный эффект на поставку ключевой продукции будут иметь меры, предпринятые США против "РусАла", сказал газете европейский чиновник.

Германские компании выражают озабоченность в связи с тем, что ограничительные меры против "РусАла", для которого ЕС был основным рынком сбыта, изменят производственную цепочку в автомобильной и аэрокосмической промышленности, вызовут рост цен на металл и сырье для его производства.

Новые американские санкции, принятые в рамках нового закона о противодействии России, напрямую запрещают европейским компаниям вести какой-либо бизнес с попавшими в американский "черный список" лицами.

Немецкие фирмы считают, что выполнение санкций США обойдется им в сотни миллионов долларов из-за роста издержек и разрыва действующих контрактов. В этой связи канцлер Ангела Меркель может предложить президенту Дональду Трампу исключить существующие контракты из-под действия антироссийских санкций, сказал в воскресенье министр финансов Австрии Хартвиг Лоегер, пишет The Wall Street Journal.

На этой неделе США с визитами посетят А.Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Они будут вести переговоры в преддверии нескольких событий: 12 мая США могут выйти из соглашения с Ираном, 1 мая - начать применять пошлины к стали и алюминию из Европы.

Конфронтация США с Китаем, Россией и Ираном, которая выражается в угрозах введения пошлин на сталь и алюминий, в перспективе выхода США из соглашения с Ираном и в санкциях к России, затрагивает интересы европейских стран.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр дал понять в ходе недавней пресс-конференции, что без отказа США от ограничительных мер в отношении европейских товаров ЕС не будет поддерживать Вашингтон в его давлении на Пекин по вопросам торговли.

Европейские страны также озабочены, пишет американская газета, что в случае выхода США из соглашения с Ираном Вашингтон вновь введет экономические санкции, запретив поставки иранской нефти и финансирование проектов в его нефтяной промышленности. Между тем многие европейские страны поддерживают экономические связи с Ираном.