понедельник, 23 апреля 2018 г.
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Тендер на строительство Рейди-теэ: поступили предложения от восьми фирм

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Рейди-теэ.

ФОТО: Pilt videost

На объявленный Таллинский коммунальным департаментом тендер на строительство улицы Рейди поступили восемь предложений. Победитель будет выявлен в течение шести недель, передает Раэпресс.

Из шести две недели, по мнению вице-мэра столицы Калле Кландорфа, ввиду сложности и объема анализируемого материала займет квалификация участников тендера.

Затем отобранные предложения надо будет представить Департаменту технического надзора на согласование, на что может уйти до месяца. А уж тогда можно будет составить приказ о признании победителя, после чего две недели отводится на то, чтобы его оспорить.

Начать строительство предполагается в конце июля. Объявленный в прошлом году тендер оказался неудачным, потому что предлагаемая стоимость строительства была на 11 миллионов евро больше расчетной.

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