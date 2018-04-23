Тендер на строительство Рейди-теэ: поступили предложения от восьми фирм

На объявленный Таллинский коммунальным департаментом тендер на строительство улицы Рейди поступили восемь предложений. Победитель будет выявлен в течение шести недель, передает Раэпресс.
Из шести две недели, по мнению вице-мэра столицы Калле Кландорфа, ввиду сложности и объема анализируемого материала займет квалификация участников тендера.
Затем отобранные предложения надо будет представить Департаменту технического надзора на согласование, на что может уйти до месяца. А уж тогда можно будет составить приказ о признании победителя, после чего две недели отводится на то, чтобы его оспорить.
Начать строительство предполагается в конце июля. Объявленный в прошлом году тендер оказался неудачным, потому что предлагаемая стоимость строительства была на 11 миллионов евро больше расчетной.