Изнасилование в центре Таллинна: арестован гражданин Ирака

Вчера суд удовлетворил ходатайство Пыхьяской окружной прокуратуры и подозреваемый был арестован.

Живущий в Эстонии на основании вида на жительства гражданин Ирака подозревается в том, что ранним утром 14 апреля он совершил в Таллинне в районе перекрестка ул. Рауа преступление сексуального характера. Медицинская помощь жертве не потребовалась.

По словам руководителя группы по борьбе с преступлениями сексуального характера Пыхьяской префектуры Реймо Райвета, данный случай является исключением из правил:

"Изнасилования, совершаемые на улице, когда жертва и подозреваемый незнакомы, совершаются очень редко. Сразу же после получения сообщения мы занялись установлением личности человека, который мог совершить преступление. В воскресенье, 22 апреля, мы задержали этого мужчину в Таллинне в одном из увеселительных заведений. В установлении его личности и задержании нам оказал большую помощь сотрудник охранной фирмы", – рассказал Реймо Райвет, который руководит предварительным расследованием.

"Для нас важно, чтобы о каждом преступлении сексуального характера или нападении с целью совершения преступления сексуального характера всегда сообщали полиции. Тогда мы можем проверить информацию, быстро отреагировать и сразу заняться поисками преступника", – добавил Райвет.