среда, 25 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Пьяная автомобилистка протаранила теплотрассу и скрылась

Пьяная автомобилистка протаранила теплотрассу и скрылась

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вождение в нетрезвом виде. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamaegi

4 апреля около 23.30 в поселке Сауга волости Тори пьяная 25-летняя Кати села за руль автомобиля и врезалась в теплопровод.

Женщина скрылась с места происшествия, не сообщив в полицию о случившемся, хотя была обязана это сделать, пишет Pärnu Postimees.

Полиции все же удалось задержать нарушительницу. В выдыхаемом ею воздухе было зафиксировано 0,79 мг алкоголя на литр. Это уголовно наказуемая степень опьянения.

Кати признала свою вину. На следующий день после нарушения Пярнуский уездный суд вынес приговор в рамках договорного производства. Суд назначил обвиняемой 4 месяца тюремного заключения с учетом дня предварительного заключения. Наказание не подлежит исполнение в том случае, если нарушительница не совершит нового преступления в течение года и двух месяцев.

У обвиняемой на четыре месяца отобрали водительские права. 

Женщине не стали предъявлять гражданский иск за поврежденную теплотрассу. Однако она должна выплатить штраф и оплатить расходы на государственную правовую помощь на общую сумму 465 евро.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ