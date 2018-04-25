Пьяная автомобилистка протаранила теплотрассу и скрылась

Женщина скрылась с места происшествия, не сообщив в полицию о случившемся, хотя была обязана это сделать, пишет Pärnu Postimees.

Полиции все же удалось задержать нарушительницу. В выдыхаемом ею воздухе было зафиксировано 0,79 мг алкоголя на литр. Это уголовно наказуемая степень опьянения.

Кати признала свою вину. На следующий день после нарушения Пярнуский уездный суд вынес приговор в рамках договорного производства. Суд назначил обвиняемой 4 месяца тюремного заключения с учетом дня предварительного заключения. Наказание не подлежит исполнение в том случае, если нарушительница не совершит нового преступления в течение года и двух месяцев.

У обвиняемой на четыре месяца отобрали водительские права.