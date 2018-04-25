Галерея: спасатели пришли на помощь к попавшим в беду рыбакам

Руководитель по коммуникации Ляэнеского спасательного центра Марек Кийк сказал Pärnu Postimees, что спасателей вызвал мужчина, который остался в лодке. Его товарищ подскользнулся на скользком дне лодки и упал в воду.

Второй мужчина держал его и пытался привязать веревкой к лодке, в то же время позвонил и вызвал спасателей.

Когда спасатели прибыли на место, резиновая лодка была в паре сотне метров от берега, посреди реки. Спасатели добрались до лодки, затащили на борт упавшего в воду, а после отбуксировали лодку к берегу.