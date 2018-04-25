Галерея: спасатели пришли на помощь к попавшим в беду рыбакам

Сегодня в 9.59 в Спасательный департамент поступил вызов из Таммисте, где рыбак из Килинги-Нымме упал в воду с надувной лодки.
Руководитель по коммуникации Ляэнеского спасательного центра Марек Кийк сказал Pärnu Postimees, что спасателей вызвал мужчина, который остался в лодке. Его товарищ подскользнулся на скользком дне лодки и упал в воду.
Второй мужчина держал его и пытался привязать веревкой к лодке, в то же время позвонил и вызвал спасателей.
Когда спасатели прибыли на место, резиновая лодка была в паре сотне метров от берега, посреди реки. Спасатели добрались до лодки, затащили на борт упавшего в воду, а после отбуксировали лодку к берегу.
По словам руководителя по коммуникации, на вызов отреагировали усиленным составом, поскольку было неясно, сколько человек упали в воду. «В таких случаях всегда лучше, если больше спасателей на месте. Рыбак был переохложден и почти не мог двигаться. Если бы он был один и не был бы привязан к чему-то, спасать было бы некого», - сказал Кийк.