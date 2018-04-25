Полицейские ищут своего пропавшего вооруженного коллегу

Сегодня в полицию обратилась супруга 44-летнего мужчины и сообщила, что ее муж не возвращался домой с понедельника. На данный момент с Мареком не удается связаться ни близким, ни коллегам.

"Мы провели сегодня с 16 до 20 часов поиски на местности, в которых были задействованы десятки полицейских. Пока поиски результатов не принесли, но мы не прекращаем действия для того, чтобы установить его местонахождение. На данный момент у нас нет информации о том, где мог бы находиться Марек. Нам известно, что Марек взял с собой в понедельник уходя с работы после смены служебное оружие и мы до сих пор оружие не нашли", - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Крулль.

"Речь не идет об опасном человеке", - сказал Крулль ERR.

Пропавший 44-летний Марек. ФОТО: PPA

Роск Марека примерно 180 см, он плотного телосложения, у него светлые волосы. Известно, что на нем может быть темная куртка и темная обувь. Если вы увидите или видели мужчину, изображенного на фотографии, полиция просит позвонить по номеру 112.