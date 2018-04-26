В текущий круизный сезон Таллинн примет почти 600 000 иностранных туристов

Сезон откроет в четверг, 26 апреля, прибывающий в порт Вана-Садам паром Viking Sea, на борту которого ожидается около 900 человек. Большинство пассажиров - из США, пишет rus.err.ee.

В этом году в Таллинн планирует зайти 341 круизное судно, которые доставят 565 тысяч иностранных туристов, что мжет стать новым рекордом.

Самый большой лайнер, который зайдет в порт, в длину достигает 333 метров и вмещает более четырех тысяч пассажиров.