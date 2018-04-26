четверг, 26 апреля 2018 г.
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  • В текущий круизный сезон Таллинн примет почти 600 000 иностранных туристов

В текущий круизный сезон Таллинн примет почти 600 000 иностранных туристов

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Круизное судно. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Sander Ilvest

В Таллиннском порту начинается сезон захода круизных судов, который продлится до 20 октября.

Сезон откроет в четверг, 26 апреля, прибывающий в порт Вана-Садам паром Viking Sea, на борту которого ожидается около 900 человек. Большинство пассажиров - из США, пишет rus.err.ee.

В этом году в Таллинн планирует зайти 341 круизное судно, которые доставят 565 тысяч иностранных туристов, что мжет стать новым рекордом.

Самый большой лайнер, который зайдет в порт, в длину достигает 333 метров и вмещает более четырех тысяч пассажиров. 

В самый насыщенный день в Таллинн ожидается около шести круизных судов, которые доставят в город около 11 тысяч пассажиров.

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