В текущий круизный сезон Таллинн примет почти 600 000 иностранных туристов
26 апреля 2018 г., 8:04
В Таллиннском порту начинается сезон захода круизных судов, который продлится до 20 октября.
Сезон откроет в четверг, 26 апреля, прибывающий в порт Вана-Садам паром Viking Sea, на борту которого ожидается около 900 человек. Большинство пассажиров - из США, пишет rus.err.ee.
В этом году в Таллинн планирует зайти 341 круизное судно, которые доставят 565 тысяч иностранных туристов, что мжет стать новым рекордом.
Самый большой лайнер, который зайдет в порт, в длину достигает 333 метров и вмещает более четырех тысяч пассажиров.
В самый насыщенный день в Таллинн ожидается около шести круизных судов, которые доставят в город около 11 тысяч пассажиров.