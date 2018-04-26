В Германии Меркель призывают выступить против санкций США в отношении РФ

Во время визита в США канцлер ФРГ Ангела Меркель должна открыто выступить с критикой новых санкций США в отношении российских компаний и настаивать на том, чтобы эти меры не оказывали негативного влияния на немецкий бизнес, считают руководители немецких фирм, работающих в России. Такую точку зрения, как сообщила в четверг, 26 апреля, Германо-российская внешнеторговая палата (AHK), высказали в рамках опроса 79 процентов представителей компаний, действующих на российском рынке.

Лишь 19 процентов опрошенных, полагают, что правительство ФРГ должно добиваться этих целей за кулисами и не высказывать открытой критики в адрес новых санкций США.

Участвовавшие в исследовании компании заявили, что напрямую пострадали от санкций в отношении фирм или физических лиц, с которыми они сотрудничают, и ожидают снижения товарооборота в текущем году. 68 процентов фирм указали, что санкции нанесли им "сильный или очень сильный" ущерб, 12 процентов сообщили о "слабых" последствиях. "В пересчете на весь немецкий бизнес в России существует угроза многомиллиардных убытков", - указал председатель AHK Маттиас Шепп.

Социал-демократы призывают смягчить курс в отношении РФ

Между тем, некоторые немецкие политики призывают к смягчению жесткого курса Берлина в отношении РФ. "Безопасность в Европе возможно только тогда, когда существует взаимопонимание с Россией. Это не исключает критику, к примеру, когда речь идет о Сирии", - заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль в интервью редакционной сети RND, опубликованном 26 апреля.

По его словам, ввиду географического положения и истории Германии Берлин должен "особенно интенсивно искать возможности диалога с Россией". "Это позиция, которую представляют подавляющее большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ)", - подчеркнул Вайль.

Накануне еще один член СДПГ, премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг высказалась за постепенную отмену торговых ограничений в отношении РФ. "Мы должны продолжать диалог, чтобы достичь пошагового и взаимного снятия санкций", - заявила она, выступая в ландтаге в Шверине.

СДПГ вносит раскол в единство Запада по России

Между тем в консервативном Христианско-демократическом союзе (ХДС), являющемся партнером социал-демократов по правящей коалиции ФРГ, критикуют дебаты в СДПГ. Эксперт ХДС по внешней политике Норберт Рёттген выразил сожаление, что глава МИД Германии Хайко Мас "постоянно подвергается нападкам однопартийцев из-за своей взвешенной политики в отношении России".

"Тот, кто именно сейчас требует отмены санкций, вносит разлад в единство Европы и Запада по этому вопросу", - подчеркнул Рёттген в интервью газете Bild.

Второй визит к Трампу

Вечером 26 апреля Ангела Меркель начинает свой второй визит в США с начала президентского срока Дональда Трампа. Как предполагается, в центре внимания сторон окажутся кризисы в Сирии и Иране, а также угроза торговой войны между США и Европой.

Во время предыдущего визита в марте 2017 года Меркель неоднократно подчеркивала центральную роль партнерства с США, несмотря на существующие разногласия с новым американским президентом.