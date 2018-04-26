Скандал с утечкой данных пользователей не помешал Facebook увеличить выручку и прибыль

Согласно отчету, выручка Facebook в январе-марте составила 11,97 млрд долларов, увеличившись на 49% по сравнению с показателем первого квартала 2017 года. Прибыль Facebook выросла на 63% и составила 4,99 млрд долларов или 1,69 доллара на одну акцию, пишет Newsru.com.

Что же касается показателей аудитории социальной сети, то в марте Facebook ежедневно посещало 1,45 млрд человек (+13%), а хотя бы раз в месяц в соцсеть заходило 2,2 млрд человек (+13%). Эти цифры свидетельствуют о том, что призывы удалить свои страницы в социальной сети, появившиеся после обнародования истории об утечке данных, не возымели успеха.

Напомним, скандал вокруг Facebook разгорелся в середине марта после разоблачительных публикаций в ряде крупных изданий. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также самого Когана, передавшего данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica, через созданное им приложение thisisyourdigitallife на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя.

27 марта бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли рассказал, что канадская компания AggregateIQ (AIQ) разработала компьютерную программу Ripon, которая использовалась для выявления сторонников Республиканской партии перед президентскими выборами в США. Ранее именно Уайли в разговоре со СМИ заявил, что Cambridge Analytica использовала данные пользователей Facebook для помощи предвыборному штабу Дональда Трампа.