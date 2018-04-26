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Фото: в США на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв, пострадали 20 человек

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ФОТО: ROBERT KING / REUTERS

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сьюпириор штата Висконсин был слышен на расстоянии нескольких кварталов. Пострадали минимум 20 человек, шесть из них госпитализированы.

ФОТО: Natalie Froistad / AP

В США в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сьюпириор штата Висконсин пострадали, по меньшей мере, 20 человек. Об этом со ссылкой на мэра города Джима Пейна сообщает в четверг, 26 апреля, издание Time.

ФОТО: ROBERT KING / REUTERS

По словам мэра, пострадали 20 человек, шесть из них доставили в больницу. Он также отметил, что обстановка "стабильная", но пока нельзя сказать, увеличится ли число жертв, передает Korrespondent.

В свою очередь в департаменте полиции Сьюпириор доложили, что на месте работают сотрудники спасательной службы. Угрозы для жителей и необходимости эвакуации нет.

Как отмечается, сообщение о взрыве на НПЗ пожарная служба получила примерно в 10:06 (18:06 по эстонскому времени). Согласно первоначальным отчетам, пострадали, по меньшей мере, шесть человек. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

По данным очевидцев, взрыв был слышен на расстоянии нескольких кварталов.

Всего на указанном заводе работает 180 человек. Он принадлежит канадской нефтегазовой компании Husky Energy.

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