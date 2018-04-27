Mercedes вылетел с трассы и перевернулся на крышу: водитель был пьян
27 апреля 2018 г., 7:34
В ночь на пятницу в волости Пыльва на шоссе Тарту-Ряпина-Вярска автомобиль вылетел в кювет. У водителя зафиксировали признаки алкогольного опьянения, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Инцидент произошел в районе 2.06 ночи на 31 километре шоссе Тарту-Ряпина-Вярска. 48-летний водитель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением Mercedes-Benz 300D.
Машина вылетела в кювет и перевернулась на крышу.
Скорая доставила водителя на проверку состояния здоровья в Клинику Тартуского университета.