пятница, 27 апреля 2018 г.
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  • Mercedes вылетел с трассы и перевернулся на крышу: водитель был пьян

Mercedes вылетел с трассы и перевернулся на крышу: водитель был пьян

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Тартуская скорая помощь

ФОТО: Arvo Meeksi/Valgamaalane

В ночь на пятницу в волости Пыльва на шоссе Тарту-Ряпина-Вярска автомобиль вылетел в кювет. У водителя зафиксировали признаки алкогольного опьянения, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Инцидент произошел в районе 2.06 ночи на 31 километре шоссе Тарту-Ряпина-Вярска. 48-летний водитель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением Mercedes-Benz 300D.

Машина вылетела в кювет и перевернулась на крышу.

Скорая доставила водителя на проверку состояния здоровья в Клинику Тартуского университета.

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