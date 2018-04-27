Ласнамяэ накрыло ядовитым дымом: жителям советуют не открывать окна

В Таллинне на улице Суур-Сыямяэ горит завод по переработке отходов RagnSells. К тушению пожара привлечено большое количество спасателей и техники.
По словам дежурного пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, пожар вспыхнул на станции отходов в пункте приема мусора. Ведутся работы по тушению. По предварительной информации, пострадавших нет.
#Suur-Sõjamäe pic.twitter.com/CG1NSVRErG— Päästeamet (@paasteamet) 27 апреля 2018 г.
В Спасательном департаменте сообщили, что с места пожара в большом количестве распространяется ядовитый дым, который идет в сторону Ласнамяэ. Живущих рядом с Суур-Сыямяэ, 31а, просят не открывать окна и двери и рекомендуют держаться подальше от района пожара. Водителям рекомендуют избегать зоны ЧП: движение может быть нарушено.
#Suur-Sõjamäe pic.twitter.com/PcNt8a8kEm— Päästeamet (@paasteamet) 27 апреля 2018 г.
#Suur-Sõjamäe pic.twitter.com/lGk2E9EX6r— Päästeamet (@paasteamet) 27 апреля 2018 г.
Спасательный департамент призывает любопытных не приходить на место происшествия, чтобы снять фотографии: так люди подвергают свою жизнь опасности и мешают спасательным работам.