пятница, 27 апреля 2018 г.
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  • Ласнамяэ накрыло ядовитым дымом: жителям советуют не открывать окна

Ласнамяэ накрыло ядовитым дымом: жителям советуют не открывать окна Фото и видео с места ЧП!

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В Таллинне на улице Суур-Сыямяэ горит завод по переработке отходов RagnSells. К тушению пожара привлечено большое количество спасателей и техники.

По словам дежурного пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, пожар вспыхнул на станции отходов в пункте приема мусора. Ведутся работы по тушению. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Спасательном департаменте сообщили, что с места пожара в большом количестве распространяется ядовитый дым, который идет в сторону Ласнамяэ. Живущих рядом с Суур-Сыямяэ, 31а, просят не открывать окна и двери и рекомендуют держаться подальше от района пожара. Водителям рекомендуют избегать зоны ЧП: движение может быть нарушено.

Спасательный департамент призывает любопытных не приходить на место происшествия, чтобы снять фотографии: так люди подвергают свою жизнь опасности и мешают спасательным работам.

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