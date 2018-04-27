Разбор трагедии в Нарве: страхи жертвы семейного насилия не были расслышаны полицией

Испуганная Елена еще 5 марта звонила по номеру 112, чтобы сообщить о неподобающем поведении мужа Сергея, однако она просила только принять это к сведению, а не выслать патруль, поэтому ее звонок не повлек никаких действий. И это, как признает полиция, в корне неправильно. Руководитель Нарвского отделения Сергей Андреев вынужден признавать, что они не сработали так, как должны были: поступивший от жертвы семейного насилия телефонный звонок не запустил предусмотренные механизмы. «Мы виноваты, - говорит Андреев. - Там прозвучали слова, маячки, на которые полиция должна была отреагировать».

За полтора последовавших до убийства месяца поступившая от Елены информация так и не была обработана: «Должен был быть с нашей стороны второй контакт с этим человеком, чтобы узнать, что там у них было». По словам Андреева, так называемый второй контакт - обязательство полиции.

Речь не о том, что работа с той семьей обязательно предотвратила бы убийство, но и такую вероятность нельзя исключить.

Андреев сообщил, что оргвыводы уже сделали, поменяв систему контроля над сообщениями о возможном семейном насилии. А именно: конкретный полицейский чиновник из Нарвского отделения - куратор сферы семейного насилия, который должен был фильтровать, анализировать поступающую информацию, - больше не занимается этой работой. Его заменят другим, когда найдут подходящего человека, а пока эти обязанности распределены по другим сотрудникам.

Убийство нарвитянки Елены было совершено, напомним, поздним субботним вечером, 21 апреля, на ее рабочем месте в салоне красоты. По подозрению в совершении этого преступления был арестован ее муж - Сергей (42), даже не пытавшийся скрыться от полиции. Уголовное дело заведено по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах, в данном случае - совершенном мучительным, жестоким способом. Наказанием может быть тюремный срок от восьми лет до пожизненного.

Несмотря на описанную выше осечку, в полиции настаивают: о случаях семейного насилия нужно обязательно сообщать. Жертвам нельзя бояться таких обращений и нельзя винить себя в происходящем. «Если он (чаще о жестоком муже идет речь в таких случаях. - И.С.) уже один раз ударил, то, поверьте моему опыту и опыту ранее возбужденных дел, ударит и второй, и третий, и четвертый раз. То есть лучше с первого раза семейного насилия обязательно сообщить об этом полиции. Полиция, со своей стороны, задействует те механизмы, которые должны работать», - убеждает руководитель Нарвского отделения Сергей Андреев.

Причем, как отметил он, не обязательно будет начато уголовное дело в отношении домашнего дебошира. Главная задача - оказать жертве и семье помощь со стороны государства.

Другая особенность вопроса в том, что закон в принципе не позволяет уже поданное в полицию заявление забрать. Его порой действительно пытаются забрать, сославшись, к примеру, на примирение с супругом или что-то такое. Однако полиция должна разобраться в любом случае.

Сергей Андреев подчеркнул, что сигнал в полицию - это совсем не обязательно телефонный звонок на 112. На интернет-странице Департамента полиции и погранохраны есть контактные данные всех участковых констеблей, соответствующая информация должна быть и на страницах местных самоуправлений. С участковым можно поговорить как у него в кабинете, так и вызвать к себе. «Он обязательно проконсультирует, как дальше действовать», - заверил Андреев.

«Если человек не хочет, чтобы вмешивалась полиция, но желает все равно получить консультацию по семейному насилию, то у нас в здании есть специалист по жертвам - обратитесь к нему, придите или позвоните. Этот специалист задействует свои механизмы и окажет помощь, которая нужна человеку», - добавил Андреев о еще одной возможности справиться с проблемой.