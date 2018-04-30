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Премьер-министр по-прежнему поддерживает кандидатуру Вахера на пост гендиректора полиции

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ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что по-прежнему поддерживает кандидатуру Эльмара Вахера на пост генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), несмотря на неожиданное желание союза Isamaa и Res Publica (IRL) затормозить процесс его назначения.

«Премьер-министр поддерживал кандидатуру Эльмара Вахера и будет поддерживать в дальнейшем и не будет искать нового гендиректора», - сказал в понедельник BNS Юри Ратас.

На вопрос, может ли измениться его точка зрения после намеченного на среду обсуждения вопроса о Вахере парламентской фракцией IRL, Ратас сказал: «Я не считаю это очень вероятным».

Правительство планировало утвердить назначение на следующий срок генеральным директором Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера на заседании в четверг, однако решение было отложено из-за неожиданного противостояния лидера отечественников Хелир-Валдора Сеэдера, который заявил, что его партия пока не приняла окончательного решения по поводу кандидатуры Вахера и объяснил это серьезными вопросами, которые вызывает аудит обустройства восточной границы, неожиданно подорожавшего более чем на 100 млн евро. Фракция IRL намерена обсудить этот вопрос в среду.

По действующему порядку, генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны назначает правительство по предложению министра внутренних дел после того, как выслушает мнение правовой комиссии Рийгикогу. Срок полномочий генерального директора – пять лет.

Правовая комиссия Рийгикогу 16 апреля на своем заседании единогласно поддержала кандидатуру Эльмара Вахера на пост генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны, возражений при этом высказано не было.

Эльмар Вахер руководит Департаментом полиции и пограничной охраны с 2013 года. Срок его пребывания в должности истекает 2 мая. Вахер закончил полицейскую школу Пайкузе и Академию МВД по специальности полицейский. Он закончил магистратуру Таллиннского университета по специальности правоведение.

Поступил на службу в полицию в 1997 году и занимал разные должности, в том числе, должность руководителя центральной криминальной полиции и префекта Пыхьяской префектуры.

Эльмар Вахер пока назначен исполняющим обязанности гендиректора Департамента полиции и погранохраны до 2 мая.

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