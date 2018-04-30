Xiaomi впервые показала фитнес-браслет Mi Band 3
30 апреля 2018 г., 16:30
Компания Xiaomi опубликовала в социальных сетях изображение с темным силуэтом гаджета, предложив пользователям угадать, что же скрывается на тизере. Фанаты сразу догадались, что речь идет о долгожданном фитнес-браслете Mi Band третьего поколения.
На изображении устройство не показано целиком и несколько отличается от того, что мы недавно видели на руке у генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня, пишет 4pda.ru. Судя по утечкам, Mi Band 3 получит небольшой OLED-дисплей и выпуклую форму «капсулы», тогда как на рендере от производителя она плоская.
В любом случае, Xiaomi уже начала рекламную кампанию Mi Band 3, а значит устройство будет представлено в скором времени.